إعادة تشغيل مطار عمان المدني قبل نهاية العام

الإثنين، 22-09-2025 06:05 م
الوكيل الإخباري-   أكد المدير العام لشركة إدارة المطارات الأردنية، أحمد العزام، أن أعمال التوسعة والتأهيل الجارية في مطار عمّان المدني ستكتمل بحلول نهاية العام الحالي، بما يتوافق مع متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني، تمهيدًا لإعادة تشغيله كأحد المطارات الرديفة في الأردن.


جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الإثنين، إلى مقر شركة المطارات الأردنية، بهدف الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة، والتحديات التي تواجه تشغيل المطار وإدارته.

من جانبه، أوضح مدير مطار عمّان المدني، محمد العمايرة، أن التوسعة الحالية ستُسهم في رفع جاهزية المطار، ما يسمح بإعادة تشغيله بشكل فعّال قبل نهاية العام الحالي، ليُشكل إضافة نوعية لقطاع الطيران المحلي.

بدوره، شدد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أيمن البدادوة، على أهمية الإسراع في إعادة تشغيل المطار، لما له من دور استراتيجي في تعزيز قطاع النقل الجوي، وترويج الأردن كمركز إقليمي، إضافة إلى رفد خزينة الدولة بالإيرادات.

وأشار البدادوة إلى أن اللجنة أقرت سابقًا قانون الطيران المدني بهدف تنظيم القطاع وتطويره بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا حرص اللجنة على التعاون المستمر مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم، لافتًا إلى أن اللجنة منفتحة على استقبال كافة الملاحظات والمقترحات من الجهات ذات العلاقة.
 
 
