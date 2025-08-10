إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية

وفيما يتعلق بالنظام المعدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م؛ فإنه يهدف للمواءمة بين تشكيل مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية وإجراءات تصنيف المطاعم السياحية، بما يتفق مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2024م، بالإضافة إلى تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي في الجمعية بحسب تصنيفات المطاعم السياحية.
ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجمعية من القيام بمهامها في رفع مستوى المهنة وتطويرها.
-
أخبار متعلقة
-
العضايلة: الجهد الأردني لغزة مستمر والموقف العربي والدولي يرفض إعادة احتلال القطاع
-
وزارة المياه: عجز مائي يصل إلى 40 مليون متر مكعب
-
"شؤون المرأة" تناقش قانون الإدارة المحلية
-
1.3 مليون دينار كلفة إيصال التيار الكهربائي لمستشفى مأدبا الجديد
-
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
-
الحكومة تقلص الحد الأقصى لعمر مركبات تطبيقات نقل الركاب إلى 5 سنوات
-
قرارات مجلس الوزراء
-
اختتام معرض الحرف الفلسطيني الأول في عمان