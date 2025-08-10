الوكيل الإخباري- بموجب النظام المعدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025م، أعلن مجلس الوزراء أنه ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية من خلال إعادة توزيع أعضاء المجلس حسب فئة ودرجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية.

