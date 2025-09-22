إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة

وبحسب بيان السلطة اليوم الاثنين، تهدف المبادرة الى تزويد السياح بخدمة بطاقة اعفاء رسوم المغادرة بسبب دخولهم العقبة خلال 48 ساعة من لحظة الوصول إلى المملكة، لتشجيع السياح لزيارة العقبة.
وتأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات أمام الزوار والسياح لتوفير تجربة أكثر سلاسة منذ لحظة وصولهم، بما يسهم بتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
