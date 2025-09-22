الإثنين 2025-09-22 01:56 م
 

إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
الإثنين، 22-09-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع واحة أيلة، مبادرة نوعية تهدف إلى تسهيل دخول السياح الأجانب إلى المملكة عبر العقبة من خلال إمكانية ختم جوازات سفرهم مباشرة في موقع مشروع واحة أيلة و إعفائهم من رسوم تأشيرة المغادرة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان السلطة اليوم الاثنين، تهدف المبادرة الى تزويد السياح بخدمة بطاقة اعفاء رسوم المغادرة بسبب دخولهم العقبة خلال 48 ساعة من لحظة الوصول إلى المملكة، لتشجيع السياح لزيارة العقبة.


وتأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات أمام الزوار والسياح لتوفير تجربة أكثر سلاسة منذ لحظة وصولهم، بما يسهم بتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد

يقغ

تكنولوجيا VPN: سلاحك السري لتصفح أسرع وأكثر أمانًا

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة

إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

فلسطين إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

طريق معان - المدورة

أخبار محلية انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة

أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم في مقر الوزارة، نائب وزير خارجية أوزبكستان بهرمان أعلاييف. وترأس الفايز مع نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجولة الثانية من ال

أخبار محلية الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان



 
 





الأكثر مشاهدة