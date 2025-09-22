إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة

الوكيل الإخباري- تنفذ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع واحة أيلة، مبادرة نوعية تهدف إلى تسهيل دخول السياح الأجانب إلى المملكة عبر العقبة من خلال إمكانية ختم جوازات سفرهم مباشرة في موقع مشروع واحة أيلة و إعفائهم من رسوم تأشيرة المغادرة.

وبحسب بيان السلطة اليوم الاثنين، تهدف المبادرة الى تزويد السياح بخدمة بطاقة اعفاء رسوم المغادرة بسبب دخولهم العقبة خلال 48 ساعة من لحظة الوصول إلى المملكة، لتشجيع السياح لزيارة العقبة.