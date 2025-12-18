الخميس 2025-12-18 07:53 م

زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري- صرح زعيم نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا في شأن الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام الجاري.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، ردا على سؤال حول الموعد الذي يتوقع فيه أن يتخذ قادة دول الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا: "الشركاء أُبلغوا بإمكانية اتخاذ القرار قبل نهاية العام الجاري".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن المفوضية الأوروبية سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال قمة المجلس الأوروبي المقررة يومي 18 و19 ديسمبر.

وذكر أوربان أن هناك مقترحا بديلا يتمثل في منح أوكرانيا قرضا مشتركا من دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بودابست تعارض هذا التوجه بشكل قاطع. غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عادت لاحقا لتؤكد أن خيار مصادرة الأصول سيظل مطروحا للنقاش.


وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ "قرض تعويضات" لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.


وقد عبرت 7 دول أوروبية، وهي: بلجيكا، هنغاريا، سلوفاكيا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، والتشيك، عن تحفظاتها. وأظهرت هذه الدول قلقا بشأن الآثار القانونية والمالية الطويلة المدى لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.


من جهتها، ترفض موسكو هذه الخطط، ووصفت وزارة الخارجية الروسية أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا بأنها منفصلة عن الواقع، وأشارت إلى أن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية. كما حذرت الوزارة الروسية من أن موسكو سترد على أي مصادرة للأصول الروسية.

RT

 

