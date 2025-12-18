الخميس 2025-12-18 07:52 م

"المركزي الأوروبي" وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة

الخميس، 18-12-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري- أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، عند 2 بالمئة للإيداع، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

كما رفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في السنتين المقبلتين.


ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو، مرجحًا نموًا يصل إلى 1.4 بالمئة في عام 2025 و 1.2 بالمئة في عام 2026، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).


كما حافظت البنوك المركزية في إندونيسيا والسويد وتايوان على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تقديم إشارات حول استعدادها للتدخل عند الحاجة، في ظل تقلبات اقتصادية عالمية وطلب متزايد على التكنولوجيا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.


وقرر بنك إندونيسيا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75 بالمئة، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بهدف دعم الاستقرار النقدي للروبية، بعد تخفيضات تراكمية بمقدار 150 نقطة أساس منذ 2024.


وفي أوروبا، أبقى بنك السويد المركزي على سعر الفائدة عند 1.75 بالمئة، مع توقع عدم تغييره في الأشهر القادمة إذا استمرت مؤشرات النمو والتضخم في الارتفاع المعتدل.


أما في تايوان، فرفع البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 7.31 بالمئة لعام 2025 نتيجة الطلب القوي على الرقائق المصنوعة محلياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما أبقى على سعر الفائدة عند 2 بالمئة.


