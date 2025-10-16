الخميس 2025-10-16 07:01 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة

ل
جانب من أداء واجب العزاء
 
الخميس، 16-10-2025 06:36 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل فراج وعشيرة النوافعة.اضافة اعلان


ففي مدينة السلط، بمحافظة البلقاء ، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هيام عيسى الفراج، تعازي  ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل فراج ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة مليح، بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة صالحة عطا الله النوافعة، زوجة الحاج خلف سالم النوافعة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النوافعة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 
