تعرّف على أكثر العرب ثراءً في عام 2025

الوكيل الإخباري- كشفت مجلة "فوربس" قائمة الدول العربية من حيث إجمالي ثروات المليارديرات لعام 2025، حيث بلغ إجمالي ثروات 36 مليارديرا عربيا موزعين على عدة دول في المنطقة نحو 122.1 مليار دولار.



ووفقا لتقرير صادر عن مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، تصدرت السعودية قائمة الدول العربية من حيث إجمالي ثروات المليارديرات لعام 2025، حيث بلغ إجمالي ثروة 12 مليارديرا بـ 44.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 36.6% من إجمالي ثروات المليارديرات العرب، وذلك حتى تاريخ 16 سبتمبر 2025.



وفيما يلي لمحة عن ترتيب الدول العربية وأبرز المليارديرات:

تتربع السعودية على رأس القائمة بثروة مجمعة تبلغ 44.7 مليار دولار، وإجمالي 12 مليارديرا. ويتصدرها الأمير الوليد بن طلال بثروة تقدر بحوالي 15.4 مليار دولار، يليه سليمان الحبيب، مؤسس مجموعة "الحبيب الطبية" بثروة تقارب 9.6 مليار دولار.



وتأتي في المرتبة الثانية عربيا الإمارات بنحو 6 مليارديرات تبلغ ثرواتهم المجمعة قرابة 27.4 مليار دولار. ويعد حسين سجواني، مؤسس شركة "داماك العقارية"، أبرزهم بصافي ثروة بلغ 10.2 مليار دولار.



وتحتفظ مصر بموقعها بين الدول الثلاث الأولى عربيا، بخمسة مليارديرات تصل ثرواتهم المجمعة إلى نحو 19.9 مليار دولار. ويبرز من بينهم ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، بثروة تفوق 8 مليارات دولار، إلى جانب نجيب ساويرس وعدد من أفراد العائلة الذين يمتلكون استثمارات واسعة في قطاعات الاتصالات والبنى التحتية.



ويضم لبنان نحو 6 مليارديرات بثروة إجمالية تقدر بـ 12.6 مليار دولار، يتصدرهم نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي بـ3.2 مليار دولار لكل منهما.



هذا وارتفعت ثروات المليارديرات في قطر إلى نحو 7 مليارات دولار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار منذ شهر مارس، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، الذي ارتفعت ثروته من 3.9 إلى 5.2 مليار دولار منذ شهر مارس هذا العام.



ويضم المغرب 3 مليارديرات تبلغ ثرواتهم الإجمالية نحو 5.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 600 مليون دولار منذ شهر مارس. ويتصدر القائمة المصرفي عثمان بنجلون وعائلته بثروة تقدر بـ ملياري دولار.



وتحتل الجزائر المرتبة السابعة عربيا في ثروات المليارديرات، ويمثلها رجل الأعمال يسعد ربراب وعائلته بثروة تقدر بـ 3 مليارات دولار.



أما سلطنة عمان، فتختتم القائمة بملياردير واحد هو سهيل بهوان، الذي ارتفعت ثروته بنحو 300 مليون دولار منذ مارس لتصل إلى 2.2 مليار دولار.