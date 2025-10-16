اختتام فعاليات مدرسة البترا الدولية في الفيزياء بجامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- اختتمت في جامعة اليرموك فعاليات مدرسة البترا الدولية في الفيزياء الحادية عشرة، التي أقيمت تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في العلوم الطبيعية"، بتنظيم مشترك بين كليتي العلوم في جامعتي اليرموك والأردنية، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومركز عبدالسلام الدولي للفيزياء النظرية في مدينة ترييستي الإيطالية.

وشهد اليوم الثالث والأخير من فعاليات المدرسة عقد محاضرات وجلسات علمية متخصصة تناولت موضوعات حديثة في مجالات الفيزياء والذكاء الاصطناعي.



ففي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الحوسبة الكومية" وأدارها الدكتور أنس عبابنة والدكتورة منال العلي، قدم البروفيسور باري ساندرز من جامعة كالجاري – كندا، ورقة علمية بعنوان "علم البيانات الكمومي ومستقبل الحوسبة الكومية".



أما الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور عبد الله الشريف والدكتور رياض عبابنة، فتناولت موضوعي الذكاء الاصطناعي في الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي في الفيزياء الحيوية الحاسوبية، حيث قدم البروفيسور إيدوين ستودينماير من معهد حوسبة الفيزياء الكمومية في الولايات المتحدة ورقة بعنوان "شبكات التينسور، تعلم الآلة والدوال"، فيما عرضت البروفيسورة إيدينا روستا من كلية لندن الجامعية – بريطانيا، ورقة بعنوان "محاكاة أخذ العينات المحسنة للأنظمة الجزيئية الحيوية".