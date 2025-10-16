فلسطين تعتمد التوقيت الشتوي ابتداءً من فجر السبت

وأوضح مركز الاتصال الحكومي في بيان رسمي أن العمل بالتوقيت الشتوي يقضي بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند بدء سريانه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن النظام المعتمد سنوياً لتعديل التوقيت بين فصلي الصيف والشتاء.
