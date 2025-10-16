ولي العهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا وأهمية البناء عليها

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، اليوم الخميس، عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا، وأهمية البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالحهما.

وفي اللقاء، الذي عقد بمقر الحكومة في لندن وتناول الأوضاع الإقليمية الراهنة، شدد سموه على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لاستعادة الاستقرار في الإقليم.



وأكد سمو ولي العهد أهمية نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، مثمنا اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.



وبالحديث عن التطورات في غزة، لفت سموه إلى ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإغاثية بكميات كافية دون قيود.