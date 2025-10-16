ولي العهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا وأهمية البناء عليها

وفي اللقاء، الذي عقد بمقر الحكومة في لندن وتناول الأوضاع الإقليمية الراهنة، شدد سموه على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لاستعادة الاستقرار في الإقليم.
وأكد سمو ولي العهد أهمية نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، مثمنا اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وبالحديث عن التطورات في غزة، لفت سموه إلى ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإغاثية بكميات كافية دون قيود.
وحضر اللقاء السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني، جوناثان باول.
