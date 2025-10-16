الخميس 2025-10-16 01:47 م
 

نتنياهو: المعركة لم تنتهِ في غزة والمنطقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الخميس، 16-10-2025 01:27 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته ملتزمة بإعادة جثامين جميع الإسرائيليين القتلى الذين تحتجزتهم حماس في قطاع غزة.اضافة اعلان


وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق كافة أهداف الحرب، بما في ذلك استعادة رفات المحتجزين، قائلا إن "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة.
 
 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: المعركة لم تنتهِ في غزة والمنطقة

