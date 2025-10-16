نتنياهو: المعركة لم تنتهِ في غزة والمنطقة

01:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750164 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته ملتزمة بإعادة جثامين جميع الإسرائيليين القتلى الذين تحتجزتهم حماس في قطاع غزة. اضافة اعلان





وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق كافة أهداف الحرب، بما في ذلك استعادة رفات المحتجزين، قائلا إن "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة.