الأمن يضبط 42 شخصاً شاركوا بمشاجرة وقعت داخل الجامعة الأردنية

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه نتج عن المشاجرة 7 إصابات أُسعفت للمستشفى وجميعها بحالة جيدة وقيد العلاج ، فيما وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على 42 شخصاً ممن شاركوا بالمشاجرة أثناء خروجهم، وبوشرت التحقيقات معهم وبالتنسيق مع المعنيين داخل الجامعة لتحديد كل من شارك بالمشاجرة أو تسبّب بها وضبطه .
