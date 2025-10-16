الخميس 2025-10-16 07:01 م
 

الأمن يضبط 42 شخصاً شاركوا بمشاجرة وقعت داخل الجامعة الأردنية

الخميس، 16-10-2025 06:39 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لقيادة أمن إقليم العاصمة عصر اليوم، حول وقوع مشاجرة داخل الجامعة الأردنية، حيث تم على الفور إرسال تعزيزات أمنيّة ونشرها في محيط الجامعة وبالقرب من المداخل . اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه نتج عن المشاجرة 7 إصابات أُسعفت للمستشفى وجميعها بحالة جيدة وقيد العلاج ، فيما وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على 42 شخصاً ممن شاركوا بالمشاجرة أثناء خروجهم، وبوشرت التحقيقات معهم وبالتنسيق مع المعنيين داخل الجامعة لتحديد كل من شارك بالمشاجرة أو تسبّب بها وضبطه .
 
 
