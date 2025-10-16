الخميس 2025-10-16 07:02 م
 

الشرطة الإسرائيلية: أطلقنا النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب

ل
أرشيفية
 
الخميس، 16-10-2025 06:26 م

الوكيل الإخباري- قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مساء الخميس، إنها أطلقت النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب.اضافة اعلان


وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه لا إصابات حتى الآن، مشيرة إلى أن خلفية تواجد السيارة المشبوهة قرب السفارة قيد الفحص.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن يضبط 42 شخصاً شاركوا بمشاجرة وقعت داخل الجامعة الأردنية

أخبار محلية الأمن يضبط 42 شخصاً شاركوا بمشاجرة وقعت داخل الجامعة الأردنية

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة

ل

عربي ودولي الشرطة الإسرائيلية: أطلقنا النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب

قرارات صادرة عن رئيس الجامعة الأردنية

أخبار محلية قرارات صادرة عن رئيس الجامعة الأردنية

الملك يجتمع بأعضاء في البرلمان الهنغاري في بودابست

أخبار محلية الملك يجتمع بأعضاء في البرلمان الهنغاري في بودابست

ب

أسواق ومال تعرّف على أكثر العرب ثراءً في عام 2025

اتحاد العمال و"العمل الدولية" يطلقان حوارات وطنية لدعم المرأة في سوق العمل

أخبار محلية اتحاد العمال و"العمل الدولية" يطلقان حوارات وطنية لدعم المرأة في سوق العمل

وزير النقل يلتقي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي

أخبار محلية وزير النقل يلتقي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة