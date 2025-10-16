الشرطة الإسرائيلية: أطلقنا النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب

الوكيل الإخباري- قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مساء الخميس، إنها أطلقت النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب. اضافة اعلان





وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه لا إصابات حتى الآن، مشيرة إلى أن خلفية تواجد السيارة المشبوهة قرب السفارة قيد الفحص.

