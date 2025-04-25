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إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين

انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
 
الجمعة، 25-04-2025 06:06 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت اللجنة المشرفة عن انتخاب نقابة الصحفيين صناديق الاقتراع بعد تمديد عملية الاقتراع ساعة.اضافة اعلان


وفتحت لجنة انتخاب نقابة الصحفيين صناديق الاقتراع الساعة 10 صباحا بعد مناقشة التقريرين الإداري والمالي في اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين الشباب.

ووافقت الهيئة العامة على تفويض المجلس المقبل بإجراء التعديلات كافة على صندوق الإسكان الخاص بالنقابة.

وكان الاجتماع قد تم تأجيله الجمعة الماضية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
 
gnews

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