إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مستدامة لترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة والمشهد الحضري، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف الى تعزيز جمالية الإقليم والحفاظ على نظافة مواقعه الأثرية والسياحية، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والزوار.
ونُفذت حملات شاملة في التجمعات السكانية والمرافق العامة بمشاركة موظفي السلطة ومتطوعين من المجتمع المحلي.
