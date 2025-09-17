الأربعاء 2025-09-17 12:15 م
 

إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
 
الأربعاء، 17-09-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي منذ انطلاق مبادرة "البترا أجمل" أواخر آب الماضي، أكثر من 48 نشاطاً ميدانياً متنوعاً شملت حملات نظافة وصيانة بنية تحتية وتطوير مواقع أثرية ودينية، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين شبكات الإنارة.

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مستدامة لترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة والمشهد الحضري، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف الى تعزيز جمالية الإقليم والحفاظ على نظافة مواقعه الأثرية والسياحية، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والزوار.


ونُفذت حملات شاملة في التجمعات السكانية والمرافق العامة بمشاركة موظفي السلطة ومتطوعين من المجتمع المحلي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

تكنولوجيا 5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك طوال اليوم

sdeg

أخبار الشركات مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيزالتعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أخبار محلية الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

بلدية مادبا

أخبار محلية مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع

وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

أخبار محلية وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

ات

طب وصحة تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط



 
 





الأكثر مشاهدة