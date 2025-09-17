إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

الوكيل الإخباري- نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي منذ انطلاق مبادرة "البترا أجمل" أواخر آب الماضي، أكثر من 48 نشاطاً ميدانياً متنوعاً شملت حملات نظافة وصيانة بنية تحتية وتطوير مواقع أثرية ودينية، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين شبكات الإنارة.

وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مستدامة لترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة والمشهد الحضري، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف الى تعزيز جمالية الإقليم والحفاظ على نظافة مواقعه الأثرية والسياحية، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والزوار.