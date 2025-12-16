إنعقاد امتحان الزمالة البريطانية في اختصاص الأمراض الباطنية في مدينة الحسين الطبية

ويأتي استمرار انعقاد هذا الامتحان في الأردن تأكيدًا على المكانة المتميزة التي تحظى بها الخدمات الطبية الملكية، ودورها الريادي في دعم التعليم الطبي المتقدم، وتعزيز الثقة الدولية بالكفاءات والبنية التحتية الطبية الوطنية.
وبين العقيد الطبيب خلدون السريحين المدير الفني للأمتحان في الخدمات الطبية الملكية، أن عدد المتقدمين للأمتحان منذ اعتماد مدينة الحسين الطبية كمركز عالمي معتمد قد بلغ نحو 450 طبيبًا من الأردن ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية،بإشراف ممتحنين معتمدين من الكلية الملكية البريطانية لأطباء الباطنية من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة مضيفاً الى أنه تم للمرة الأولى تدريب طبيب من دولة عربية شقيقة في مركز الامتحان بمدينة الحسين الطبية ليصبح عضو لجنة امتحان بعد اعتماده من الكلية الملكية البريطانية.
