إنعقاد امتحان الزمالة البريطانية في اختصاص الأمراض الباطنية في مدينة الحسين الطبية

الوكيل الإخباري- عقد في مدينة الحسين الطبية امتحان الزمالة البريطانية في اختصاص الأمراض الباطنية للمرة التاسعة، بصفتها مركزًا دوليًا،معتمدًا لإجراء الامتحانات العملية والنهائية لعضوية الكلية الملكية البريطانية لأطباء الباطنية.

ويأتي استمرار انعقاد هذا الامتحان في الأردن تأكيدًا على المكانة المتميزة التي تحظى بها الخدمات الطبية الملكية، ودورها الريادي في دعم التعليم الطبي المتقدم، وتعزيز الثقة الدولية بالكفاءات والبنية التحتية الطبية الوطنية.