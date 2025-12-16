صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية

الثلاثاء 2025-12-16 10:54 م

الثلاثاء، 16-12-2025 09:31 م
الوكيل الإخباري-  صدر في عدد الجريدة الرسمية، الثلاثاء، نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم (94) لسنة 2025.


وصدر النظام بمقتضى المادة (7) من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025.

وتاليا مواد النظام:

المادة 1 يسمى هذا النظام نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -

القانون: قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الترخيص: الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام.

مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية.
 
 


