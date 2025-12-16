العدوان يلتقي فعاليات شبابية ورياضية في جرش في اليوم المفتوح

08:30 م

الوكيل الإخباري- التقى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان مجموعة من شباب وشابات محافظة جرش، ضمن أولى فعاليات اللقاء الشبابي المفتوح الذي بدأت الوزارة بعقده في المحافظات، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك الخريسات، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة سيف عجاج، ومدير مديرية شباب جرش الدكتور عبد الإله المشاقبة، ومدير المبادرات والعمل التطوعي ولاء العتوم.





وخلال اللقاء، بارك الدكتور العدوان للمنتخب الوطني لكرة القدم فوزه وتأهله لنهائي بطولة كأس العرب، مثنيًا على الأداء المشرف الذي يقدمه المنتخب الوطني والإنجاز الذي يحققه تلو الآخر، والذي يعكس الاهتمام والدعم الملكي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين.



وبين الدكتور العدوان محاور وأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة؛ كتنفيذ المسح الوطني للشباب الذي يوفر قاعدة بيانات حول واقع الشباب وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وواقع مشاركتهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولًا إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030.



وأشار إلى خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية، والتي تتضمن تطوير البرامج الشبابية وتهيئة المساحات الشبابية الآمنة وتمكين العاملين مع الشباب. كما تناول الدكتور العدوان الحديث حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بهدف تعزيز ثقافة التطوع وتقدير الجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية، وبين أن مجموعة من البرامج التدريبية ستبدأ الوزارة في تنفيذها مطلع العام المقبل، وتتضمن برامج رياضية وبرامج اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والرياضات الإلكترونية وغيرها من البرامج التي تلبي احتياجات الشباب الفعلية وتواكب تقنيات العصر.



من جانبه، ثمن الدكتور الخريسات الدور الذي توليه الوزارة في النهوض بالعمل الشبابي بالمحافظة، مؤكّدًا على الشراكة والتنسيق المتواصل من قبل المحافظة بما يحقق الأهداف الوطنية ويترجم الرؤى الملكية نحو الشباب ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وأضاف الدكتور الخريسات أن محافظة جرش تزخر بالطاقات وقصص النجاح الشبابية التي تثبت دومًا أنها على قدر عالٍ من المسؤولية والانتماء وخدمة المجتمع.



وناقش الشباب آليات النهوض بالعمل الشبابي والمراكز الشبابية في المحافظة، كالريادة والابتكار، والبيئة والتغير المناخي، والتطوع، ودور الشباب في السردية الوطنية، واحتياجاتهم من المرافق الشبابية والرياضية.



وفي ختام اللقاء احتفل شباب المحافظة بتأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس العرب، معبرين عن فخرهم بما يقدمه المنتخب الوطني ورفع علم الوطن عاليًا.



ومتابعةً لمخرجات زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمحافظة جرش والتي وجهه خلالها إلى نقل مركز شابات جرش إلى مبنى مركز جرش الثقافي، تفقد الدكتور العدوان يرافقه محافظ جرش ومدير شباب المحافظة مركز الشابات الذي استأنف تنفيذ برامجه في المبنى الجديد.



واطلع الدكتور العدوان على مرافق المركز من غرف اللياقة البدنية والغرفة الرقمية، واستمع من الشابات المشاركات حول البرامج التدريبية التي تلبي احتياجاتهن.



وبين أن نقل المركز يأتي ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء في التشاركية والتكامل بالأدوار مع وزارة الثقافة في إطار الاستثمار الأفضل للموارد والمنشآت الشبابية والثقافية، بما يغطي احتياجات الشباب في المناطق التي لا تتوافر فيها مرافق شبابية أو ثقافية.



وخلال لقاء رؤساء أندية المحافظة، قال الدكتور العدوان إن وزارة الشباب التقطت الرسالة الملكية نحو النهوض بواقع الأندية الرياضية، والتوجيه الملكي نحو توفير المنشآت والمرافق الرياضية واستدامتها.



وبين الدكتور العدوان أن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة لتعديل نظام تسجيل وترخيص الأندية والهيئات الشبابية، ترتكز على التغذية الراجعة من الأندية، وبما يحقّق مصلحة هيئاتها العامة، وزيادة الحوكمة والشفافية للإجراءات المالية والإدارية.



وأضاف أن الوزارة وضعت نظامًا إلكترونيًا لتقييم الأندية والذي يرتبط بمدى تنفيذ خططها السنوية وينعكس بشكل مباشر على الدعم المقدم لتنفيذ أنشطتها.



وطرحت الأندية، خلال اللقاء، التحديات التي تواجهها وآليات الدعم والشراكة مع الوزارة لتنفيذ أنشطتها، كما ناقشوا قضايا الخصخصة والاستثمار.



وفي مركز شباب وشابات سوف، افتتح الدكتور العدوان اليوم الطبي المجاني الذي نظمه المركز بالشراكة مع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، والذي استفاد منه أكثر من 400 مراجع من أبناء المجتمع المحلي.



وزار الدكتور العدوان يرافقه محافظ جرش، نادي كفر خل الرياضي حيث التقى عددًا من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة للنادي، وأبناء المجتمع المحلي، بحضور النائب ناصر النواصرة ورئيس النادي محمد المحاسنة، وجرى خلال اللقاء مناقشة مختلف القضايا والمشاريع الشبابية والرياضية في المنطقة.

