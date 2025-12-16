لبنان: شهيدان و 5 جرحى في غارتين إسرائيليتين

وبحسب بيان صادر عن الوزارة "استهدفت غارة سيارة على طريق جدرا سبلين في قضاء الشوف، ما أدى إلى استشهاد لبناني وإصابة 5 آخرين بجروح، وفي غارة ثانية استهدفت سيارة على الطريق العام بين بلدتي مركبا وعديسة استشهد شخص آخر".
