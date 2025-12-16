لبنان: شهيدان و 5 جرحى في غارتين إسرائيليتين

08:55 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 5 بجروح في غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وبحسب بيان صادر عن الوزارة "استهدفت غارة سيارة على طريق جدرا سبلين في قضاء الشوف، ما أدى إلى استشهاد لبناني وإصابة 5 آخرين بجروح، وفي غارة ثانية استهدفت سيارة على الطريق العام بين بلدتي مركبا وعديسة استشهد شخص آخر".



