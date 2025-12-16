الثلاثاء 2025-12-16 09:19 م

لبنان: شهيدان و 5 جرحى في غارتين إسرائيليتين

الثلاثاء، 16-12-2025 08:55 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 5 بجروح في غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الوزارة "استهدفت غارة سيارة على طريق جدرا سبلين في قضاء الشوف، ما أدى إلى استشهاد لبناني وإصابة 5 آخرين بجروح، وفي غارة ثانية استهدفت سيارة على الطريق العام بين بلدتي مركبا وعديسة استشهد شخص آخر".
 
 


