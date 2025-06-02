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إيعاز هام من وزير الداخلية مع اقتراب عيد الأضحى

وزارة الداخلية
مبنى وزارة الداخلية
 
الإثنين، 02-06-2025 09:40 ص
الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، الإثنين، للحكام الإداريين بالإفراج عن (543) موقوفا إداريا، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.

ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
 
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