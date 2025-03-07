إيقاف 4 مسارات لباص عمان بعد الإفطار خلال رمضان

وقالت في بيان، إن المسارات هي: مسار رقم ٧ الونانات، مسار رقم ٤٧ إسكان المالية والزراعة، مسار رقم ٦٠ الدوار الثاني- سيتي مول، مسار رقم ٦٢ الزهور.
وكانت قد أعلنت أمانة عمّان عن تعديل ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستعمل الحافلات من الساعة 7 صباحاً حتى 10 مساءً.
فيما ستستمر خدمة الخطوط 99، 100، و102 حتى الساعة 12 منتصف الليل.
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