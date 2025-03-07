 
الجمعة 2025-03-07 02:01 ص
 

إيقاف 4 مسارات لباص عمان بعد الإفطار خلال رمضان

باص عمان
باص عمان
 
الجمعة، 07-03-2025 01:21 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن إيقاف 4 مسارات لباص عمان بعد الإفطار، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 09-03-2025.اضافة اعلان


وقالت في بيان، إن المسارات هي: مسار رقم ٧ الونانات، مسار رقم ٤٧ إسكان المالية والزراعة، مسار رقم ٦٠ الدوار الثاني- سيتي مول، مسار رقم ٦٢ الزهور.

وكانت قد أعلنت أمانة عمّان عن تعديل ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستعمل الحافلات من الساعة 7 صباحاً حتى 10 مساءً.

فيما ستستمر خدمة الخطوط 99، 100، و102 حتى الساعة 12 منتصف الليل.
 
 
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