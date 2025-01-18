اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأكدت الاتحادات في بيان صحفي اليوم السبت أن مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تمثل إرثًا هاشميًا عريقًا يتجلى في التزام القيادة الهاشمية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية.
وعبرت عن دعمهم الكامل للقيادة الهاشمية، التي تتحمل أمانة فلسطين وتضطلع بمهمة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، معبرين عن عزيمتهم القوية في الاستمرار في هذا النهج الداعم للحقوق الفلسطينية والمناصرة للعدالة في كل المحافل.
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