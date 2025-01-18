 
السبت 2025-01-18 03:33 م
 

اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 18-01-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-   عبرت مجموعة من اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية عن فخرها بموقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية لنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

اضافة اعلان


وأكدت الاتحادات في بيان صحفي اليوم السبت أن مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تمثل إرثًا هاشميًا عريقًا يتجلى في التزام القيادة الهاشمية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية.


وعبرت عن دعمهم الكامل للقيادة الهاشمية، التي تتحمل أمانة فلسطين وتضطلع بمهمة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، معبرين عن عزيمتهم القوية في الاستمرار في هذا النهج الداعم للحقوق الفلسطينية والمناصرة للعدالة في كل المحافل.

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه أعضاء مؤسسة إعمار الجيزة

أخبار محلية العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية مستمر في إرسال المساعدات للأشقاء في غزة

جانب من المشاركة

أخبار محلية نادي الجالية الأردنية في عُمان يشارك بمهرجان ليالي مسقط

فغت

المرأة والجمال مدته 12 دقيقة.. هيلين ميرين تكشف عن تمرين عسكري لتحدي الشيخوخة

وزير خارجية إندونيسيا سوجيونو

أسواق ومال خبير: انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" أثار مخاوف واشنطن

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الأطباء تنعى ثلاثة من أعضائها

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

تع

المرأة والجمال بطانية يمكنك ارتداؤها.. إقبال واسع على هذا الزي الشتوي

ا

عربي ودولي دمشق تدعو الأشقاء العرب للمساهمة في إعادة إعمار سوريا



 




الأكثر مشاهدة