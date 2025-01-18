اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري- عبرت مجموعة من اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية عن فخرها بموقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية لنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأكدت الاتحادات في بيان صحفي اليوم السبت أن مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تمثل إرثًا هاشميًا عريقًا يتجلى في التزام القيادة الهاشمية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية.