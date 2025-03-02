اتحاد الجامعات العربية: الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية لا يتجاوز 1%

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، أن الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية لا يزال منخفضاً، حيث لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.



وأشار إلى أن هذا الوضع يستدعي تعزيز السياسات الداعمة للابتكار وزيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير.



جاءت تصريحات الدكتور سلامة خلال مشاركته في الندوة الدولية حول التعاون العلمي العربي والدولي في مجال البحث العلمي والابتكار، التي أقيمت في جامعة صحار بسلطنة عمان.



وأكد أن الابتكار أصبح ضرورة ملحة في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة لتحقيق التنمية المستدامة.



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