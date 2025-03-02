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اتحاد الجامعات العربية: الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية لا يتجاوز 1%

اتحاد الجامعات العربية
اتحاد الجامعات العربية
الأحد، 02-03-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، أن الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية لا يزال منخفضاً، حيث لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.

وأشار إلى أن هذا الوضع يستدعي تعزيز السياسات الداعمة للابتكار وزيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير.

جاءت تصريحات الدكتور سلامة خلال مشاركته في الندوة الدولية حول التعاون العلمي العربي والدولي في مجال البحث العلمي والابتكار، التي أقيمت في جامعة صحار بسلطنة عمان.

وأكد أن الابتكار أصبح ضرورة ملحة في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة لتحقيق التنمية المستدامة.

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وقال الدكتور سلامة في بيان صحفي صادر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الأحد، إن الابتكار يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع، ولا يقتصر على المؤسسات الكبرى. وأوضح أن الشباب، الذين يمثلون نحو نصف سكان العالم العربي، هم القوة الدافعة لتوليد الأفكار الريادية، رغم أنهم يواجهون تحديات كبيرة، مثل ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى حوالي 30%.

وشدد على ضرورة توفير الفرص المناسبة للشباب من خلال برامج مبتكرة في مجالات البحث والتطوير وريادة الأعمال، ما سيمكنهم من المساهمة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني والعربي.

كما أكد الدكتور سلامة أن الاستثمار في الابتكار أصبح أحد العوامل الأساسية لنجاح المؤسسات في العصر الحالي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال تساهم في خلق فرص العمل وتأسيس الشركات الناشئة، كما تعزز الاقتصاد الرقمي الذي يمثل 25% من الناتج الإجمالي العالمي.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الدكتور عبد المجيد بنعمارة، أن مشاركة اتحاد الجامعات العربية في هذه الندوة تأتي تأكيداً على أهمية بناء شبكة شراكات علمية فعالة تسهم في تنمية اقتصادات المعرفة في المنطقة العربية.

وأعرب عن أمله في أن تفضي المناقشات في الندوة إلى نتائج مثمرة تعزز التعاون العلمي وتضع الابتكار على رأس الأولويات العربية، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق يتميز بالإبداع والازدهار.

 
gnews

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