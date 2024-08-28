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اتحاد العمال يؤكد أهمية مشاركة العمال بالانتخابات النيابية

خلوة الاقتراع في الانتخابات
خلوة الاقتراع في الانتخابات
الأربعاء، 28-08-2024 12:17 م

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أهمية مشاركة العمال في الاستحقاق الدستوري المقبل، وهو الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين.

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وشدد الاتحاد في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء على دور هذه المشاركة في تشكيل مجلس النواب الجديد باعتباره حجر الزاوية في العملية السياسية وأحد أبرز نتائج منظومة التحديث السياسي من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب.


وأكد ضرورة الانخراط الفاعل للقطاعات العمالية من كافة الأنشطة الاقتصادية في الانتخابات بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، بما يتماشى مع الرؤية التحديثية التي أطلقها جلالة الملك.


وأشار البيان إلى أن "عمال الأردن يمثلون قوة اجتماعية فعالة وشريحة مهمة من المجتمع الأردني، حيث يلعبون دورًا أساسيًا في دفع عجلة الإنتاج من خلال مشاركتهم، يمكنهم تحقيق التغيير المنشود والمساهمة في نجاح هذا الحدث الوطني البارز وتعزيز مسيرة الوطن الديمقراطية والسياسية".


وأكد البيان ضرورة المساهمة الفعالة في إنجاح الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة وفق قانون انتخاب جديد يراعي الأسس الحزبية ويمنح الفرص للشباب والمرأة، ما يسهم في رفع مستوى العمل النيابي على المستوى الوطني.


ودعا البيان أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية وإدارات الشركات كافة إلى تسهيل إجراءات عمل الموظفين والعمال في يوم الانتخابات، المقرر في العاشر من أيلول المقبل ، ما يتيح لهم ممارسة حقهم الدستوري والقيام بواجبهم الوطني من خلال المشاركة في عملية الاقتراع واختيار الأكفأ والأقدر على تمثيل مصالحهم وتطلعاتهم تحت قبة البرلمان.

 
gnews

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