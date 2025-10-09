الخميس 2025-10-09 07:31 م
 

السيسي يعد باحتفال يليق بالاتفاق "التاريخي" حول القطاع

الخميس، 09-10-2025 06:18 م
الوكيل الإخباري-  أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجددًا عن تطلعه لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مصر، ليشهد توقيع الاتفاق التاريخي حول قطاع غزة، في احتفالية تليق بالحدث.اضافة اعلان


وجاءت تصريحات السيسي، خلال استقباله اليوم الخميس في قصر الاتحادية بالقاهرة موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستيفن ويتكوف المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وبحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن السيسي أعرب عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس الأمريكي ترامب في هذا الخصوص، مشيرًا إلى تطلعه إلى الاحتفال بتوقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأشار المتحدث إلى توجيه المبعوثين الأمريكيين الشكر للرئيس السيسي وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وقد نوّها في هذا الصدد بقوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكّدا أن ترامب يقدّر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدّر الصداقة التي تجمعه به.

وأضاف المتحدث أن السيسي أكّد تطلع مصر إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة ترامب، مؤكدًا في ذات السياق التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط، الذي بادرت إليه مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما شدّد السيسي على ضرورة توقف إطلاق النار في القطاع فورًا دون الحاجة إلى الانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق ذي الصلة، مشيدًا بالدور الذي قام به الجانب الأمريكي وكذلك الوسيط القطري والجانب التركي لدعم جهود الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ، وفق البيان.

وأضاف السيسي أن وقف الحرب وتحقيق السلام في غزة والمنطقة هو أمر تتلاقى عليه إرادات جميع دول وشعوب المنطقة والعالم، مؤكدًا أن مصر ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء والأطراف المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخلاص ومسؤولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وذكر المتحدث الرسمي أن ويتكوف وكوشنر أكّدا مجددًا تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور المحوري الذي قامت به مصر لإنهاء الحرب ولإعادة الاستقرار في المنطقة، فيما شدّد السيسي على أن مصر تقدّر وتساند جهود ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

