اتحاد العمال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة مشروع "قوة النقابات"

وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، خلال ترأسه جانبا من الاجتماع، أهمية العمل المشترك وتظافر جهود أعضاء الفريق، من اجل إنجاح خطة عمل المشروع، وتحقيق أهداف الأنشطة التي يتضمنها، معربا عن أمله في تحقيق الأهداف بالشكل الذي ينسجم مع رؤية الاتحاد الإصلاحية، وتعزيز مشاركة النساء في العمل النقابي، وتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وضمان إدماج قضايا المساواة وعدم التمييز في السياسات الوطنية.
وناقش الحضور، خطة عمل المشروع وأليات تنفيذ الأنشطة المختلفة على مدى ستة أشهر، كجلسات الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج الثلاث حول موضوعات محددة، وجلسات توعية قانونية للعاملات في قطاعات اقتصادية مختلفة، ومؤتمر معايير العمل الدولية
ويأتي هذا المشروع، في إطار مشروع "المساواة في العمل" الممول من حكومة مملكة النرويج، والذي ينفذه برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية.
