التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

الوكيل الإخباري- تُعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير في الجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 9-10-2025 وحتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأحد الموافق 12-10-2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة على الرابط الآتي: www.admhec.gov.jo.

اضافة اعلان



حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) دينارًا أردنيًا، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.



وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة.