التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) دينارًا أردنيًا، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.
وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة.
(وللتعرّف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).
وترغب الوحدة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:
أولًا: ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل: تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.
ثانيًا: يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزّنة سابقًا) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.
ثالثًا: فئات الطلبة التي يحق لها التقدّم بطلبات الالتحاق هي:
الطلبة الـ(5%) الأوائل الناجحون في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2024-2025، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.
الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة، شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68%) على الأقل، باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري، حيث يُشترط أن لا يقل معدلهم عن (70%)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) بأقصى سرعة ممكنة.
يُسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط، بالتجسير في تخصص الصيدلة، شريطة أن يكون الطالب مقبولًا في برنامج الدبلوم المتوسط قبل الفصل الأول من العام الجامعي 2022-2023، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).
