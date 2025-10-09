نصائح ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية أجهزتك

الوكيل الإخباري- أظهر تحقيق حديث أن فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة يساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الكهرباء المنزلية، إذ تستهلك العديد من الأجهزة طاقة خفية حتى في وضع الإيقاف، تعرف بـ"الطاقة في وضع الاستعداد".

تشير الدراسات إلى أن هذه الطاقة الخفية تمثل من 5% إلى 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء، خاصة في أجهزة مثل التلفزيونات، أنظمة الألعاب، شواحن الهواتف، والحواسيب المحمولة. وقد تصل تكلفة هذه الطاقة الخفية لكل جهاز بين 50 و100 دولار سنويًا، مما يعني أن الفاتورة المنزلية قد تزيد بنحو 100 إلى 200 دولار سنويًا.



ينصح الخبراء باستخدام أجهزة مراقبة الطاقة لتحديد الأجهزة الأكثر استهلاكًا، وفصلها بانتظام أو توصيلها بشرائط كهربائية ذات مفتاح لتعزيز التوفير. كما يساهم الفصل المستمر في تقليل مخاطر الحرائق وحماية الأجهزة من التلف الناتج عن تقلبات التيار.