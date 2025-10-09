بضغطة واحدة.. مشاركة حالة واتساب على إنستغرام وفيسبوك

تُظهر النسخة التجريبية الأخيرة أزرار مشاركة سريعة أسفل الحالة، ما يسهّل النشر المباشر دون الحاجة للمرور بقائمة المشاهدين. الميزة كانت متاحة مسبقاً لمستخدمي أندرويد، ويتم الآن توسيعها تدريجياً لمستخدمي iOS، مع توقع طرحها رسمياً قريباً.
كما شهدت الواجهة تغييرات بسيطة مثل نقل عداد المشاهدات إلى الجانب الأيسر، لتعزيز التناسق البصري بين تطبيقات ميتا. وتسمح الميزة للمستخدم باختيار مشاركة الحالة على واتساب فقط، أو فيسبوك، أو إنستغرام، أو كلها معاً.
لاستخدام الميزة، قد يُطلب ربط الحسابات عبر مركز حسابات ميتا، مع الحفاظ على خصوصية واتساب والتشفير من طرف إلى طرف للرسائل والمكالمات.
هذه الخطوة تعكس سعي ميتا لتوحيد تجربة النشر عبر تطبيقاتها وتسهيل تفاعل المستخدمين عبر الشبكات المختلفة، دون الحاجة لتكرار المحتوى يدوياً.
