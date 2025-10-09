الحكومة: انخفاض سعر البنزين عالميا

01:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749231 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انخفض معدل سعر البنزين بنوعيه (أوكتان 90 و95) في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي، فيما ارتفع معدل سعر الديزل، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية. اضافة اعلان





وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي 669 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 697 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت 4%.



وبحسب النشرة فقد بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي 646 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي، والذي بلغ 676 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 4.4%.



في المقابل ارتفع معدل سعر الديزل من 640 دولارا للطن إلى 642 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 0.4%، في حين استقر معدل سعر الكاز في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول عند معدل سعره في شهر أيلول الماضي الذي بلغ 670 دولارا للطن.



من جهة أخرى، انخفض معدل سعر زيت الوقود من 397 دولارا للطن إلى 390 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 1.7%، كما انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول ليصبح 480 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ قرابة 498 دولارا للطن وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3.6%.



أما سعر خام برنت، فقد انخفض معدل سعره في الأسبوع الأول من الشهر الحالي ليصبح 67 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ نحو 68 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت قرابة 1.5%.