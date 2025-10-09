تفاصيل مؤثرة.. قصة كفاح العالم الأردني عمر ياغي الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء

وذكّر ياغي بأصوله المتواضعة، وقال لمؤسسة نوبل: "نشأت في أسرة متواضعة جدا، كنا حوالي 10 أشخاص في قاعة صغيرة، نتقاسمها مع الماشية التي كنا نربيها".
وأوضح: "الأشخاص الأذكياء والأشخاص الموهوبون والأشخاص المهرة موجودون في كل مكان في العالم، ويجب أن نوفر لهم الفرصة".
من جانبه، جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، على فوز ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025.
وكتب جلالة الملك في منشور على منصة "إكس": "نفخر ونعتز بالعالم الأردني البروفيسور عمر ياغي، ونبارك له وللأردن فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025".
وأضاف: "هذا الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم، ويثبت أن الأردني قادر على إحداث الفارق أينما تواجد".
