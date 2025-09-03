اتحاد العمال يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة المولد النبوي

وأكد رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، في البرقية، أن ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بما تحمله من قيم الحق والعدل والمساواة، تشكل مصدر إلهام للأمة في مسيرتها نحو البناء والإصلاح، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على جلالته، وسمو ولي العهد، والأسرة الهاشمية الكريمة بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
#المولد_النبوي_الشريف
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يهنئ جلالة الملك بذكرى المولد النبوي الشريف
-
الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
حجازين يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البترا ووادي رم
-
رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي
-
مدير صحة البلقاء يتفقد المراكز الصحية بلواء ماحص والفحيص
-
الأمن العام يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
مدرسة حقلية في الرمثا عن الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون
-
وفد من شيوخ ووجهاء القطاع يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/83