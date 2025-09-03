اتحاد العمال يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة المولد النبوي

08:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744765 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بعث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد، الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، معربا عن أصدق التهاني والتبريكات ممزوجة بمعاني الولاء والانتماء، باسم عمال الوطن كافة. اضافة اعلان





وأكد رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، في البرقية، أن ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بما تحمله من قيم الحق والعدل والمساواة، تشكل مصدر إلهام للأمة في مسيرتها نحو البناء والإصلاح، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على جلالته، وسمو ولي العهد، والأسرة الهاشمية الكريمة بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



#المولد_النبوي_الشريف