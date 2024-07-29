اتحاد الكتاب يسلط الضوء على اكتشافات أثرية تاريخية أردنية المغطس نموذجا وأم الجمال كنوز شرقية في جرش "38"

الوكيل الاخباري - في ندوة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته "38"، التي نظمها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ضمن مشاركته الفاعلة استحضار بندوة ثرية مفعمه بزخم من حقائق تاريخية للحضارة الاردنية، وإكتشافات أثرية هي تعد بمثابة كنوز عريقة لمراحل مرت بها ذاكرة الاردن عبر عصورها الزمنية وبقيت شامخة حتى اللحظة، تحدث فيها الاب بسام الشحاتيت، الدكتور محمد وهيب، ايمان صفار، والمهندس عماد، بحضور مندوب وزيرة الثقافة احمد الخلايلة الذي رحب بالمشاركين والحضور، ورئيس الاتحاد عليان العدوان الذي أكد على تسليط الضوء على ذاكرة الوطن من خلال السرد التاريخي لمعالم أثرية تشكل مفاصل هامة من تاريخ الدولة الأردنية وحضارتها العريقة.



الأب بسام الشحاتيت ، سرد وقائع تاريخية تزخر بها المملكة الأردنية بالمواقع والآثار المهمة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وقال؛ لقد تعاقب على الاردن والمنطقة حضارات وأمم متعددة كالحضارة الرومانية والنبطية والبيزنطية والمسيحية العربية والإسلامية، حيث كان الاردن ولا يزال بلد الضيافة والكرم والجود والانفتاح والعيش المشترك، وقد نجح الاردن بوضع سبع مناطق على قائمة التراث العالمي وهي البتراء، قصير عمرة، ام الرصاص، محمية وادي رم، موقع المعمودية، السلط مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية، ام الجمال التي تم ادراجها هذا العام على قائمة التراث العالمي.