قمة خليجية في المنامة لبحث العمل الخليجي المشترك

ويتضمن جدول أعمال القمة بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، وتوحيد الرؤية الخليجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود.
