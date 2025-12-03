الأربعاء 2025-12-03 02:28 م

قمة خليجية في المنامة لبحث العمل الخليجي المشترك

تعقد الأربعاء في البحرين القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة المنامة. ويتضمن جدول أعمال القمة بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والت
قمة خليجية في المنامة
الأربعاء، 03-12-2025 01:30 م
تعقد الأربعاء في البحرين القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة المنامة.


ويتضمن جدول أعمال القمة بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، وتوحيد الرؤية الخليجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود.
 
 


