قمة خليجية في المنامة لبحث العمل الخليجي المشترك

01:30 م

الوكيل الإخباري- تعقد الأربعاء في البحرين القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة المنامة. اضافة اعلان





ويتضمن جدول أعمال القمة بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، وتوحيد الرؤية الخليجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود.

