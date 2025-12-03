وزير التربية: تدريب 12 ألف معلم ومعلمة على دبلوم تأهيل المعلمين

الأربعاء 2025-12-03 05:01 م

جانب من الاجتماع
الأربعاء، 03-12-2025 02:43 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير التربية والتعليم ووزير للتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أن الوزارة تقوم الآن بتدريب نحو 12 ألف معلم ومعلمة على دبلوم تأهيل المعلمين في الجامعات والمدارس.اضافة اعلان


وقال محافظة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن نحو 4 آلاف معلم ومعلمة يتدربون في جامعات (اليرموك، الأردنية، الهاشمية، مؤتة)، بالإضافة إلى 12 ألف معلم ومعلمة في المدارس.

وأضاف أن المعلمين المبتعثين على حساب الوزارة سيتم تعيينهم في المدارس فور اجتياز دبلوم تأهيل المعلمين بنجاح.

وأشار محافظة إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وأن تدريب وتأهيل المعلمين سيسهم في إصلاح التعليم.

وبيّن أن الوزارة ستعمل على زيادة أعداد المعلمين الخاضعين للتدريب إلى نحو 16 ألفا خلال العام المقبل.
 
 




