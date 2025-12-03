تكريم متقاعدات عسكريات تقديرا لمسيرتهن الوطنية

الوكيل الإخباري- كرم مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، اليوم الأربعاء، نخبة من أقدم المتقاعدات العسكريات من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، تقديرا لمسيرتهن المهنية وما قدمنه من عطاء وانضباط في ميادين الواجب.

اضافة اعلان



وأكد الرقاد، أن المؤسسة ماضية في نهج الوفاء لرفاق السلاح وشقيقات الرجال، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي تعزيزا لمكانة المتقاعدات العسكريات اللواتي قدمن أنموذجا مشرفا في خدمة الوطن، وتركن بصمات واضحة خلال سنوات خدمتهن العسكرية.



وأشار إلى أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بالمتقاعدات، من خلال قسم شؤون المرأة الذي يتابع احتياجاتهن ويعنى بقضاياهن، إيمانا بالدور المهم الذي لعبته المرأة العسكرية في مسيرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.