تكريم متقاعدات عسكريات تقديرا لمسيرتهن الوطنية

وأكد الرقاد، أن المؤسسة ماضية في نهج الوفاء لرفاق السلاح وشقيقات الرجال، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي تعزيزا لمكانة المتقاعدات العسكريات اللواتي قدمن أنموذجا مشرفا في خدمة الوطن، وتركن بصمات واضحة خلال سنوات خدمتهن العسكرية.
وأشار إلى أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بالمتقاعدات، من خلال قسم شؤون المرأة الذي يتابع احتياجاتهن ويعنى بقضاياهن، إيمانا بالدور المهم الذي لعبته المرأة العسكرية في مسيرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وفي ختام اللقاء، أعربت المتقاعدات عن تقديرهن لجهود المؤسسة وإدارتها في دعم المتقاعدين العسكريين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، مؤكدات أن هذا التكريم يحمل رسالة اعتزاز بدور المرأة العسكرية، ويعكس مكانتها الرفيعة، وأن عطاؤهن سيظل محل تقدير وامتنان لدى الأجيال المقبلة.
