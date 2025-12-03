الأربعاء 2025-12-03 02:27 م

العودات: صلاحيات نشر الجريدة الرسمية بيد رئيس الوزراء فقط

الأربعاء، 03-12-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن رئيس الوزراء هو الذي يصدر الجريدة الرسمية فقط.اضافة اعلان


وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء هو صاحب الولاية والصلاحية في نشر الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن حجية القرارات والقوانين التي تصدر عن الجريدة ومواعيد نفاذها تتوقف على الجهة التي تصدرها.

وأضاف أن وزارة المالية في مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لها حق توزيع الجريدة وتلقي الاشتراكات فقط وليس إعداد أو نشر الجريدة.

وأشار العودات إلى أن المادة 7 من القانون تنص على أن وزير المالية يحدد بدل الاشتراكات وثمن الاشتراكات وآلية توزيعها وهو أمر منوط بوزارة المالية منذ تأسيسها وحتى الآن، لكن حصرية إعدادها ونشرها فهي لرئاسة الوزراء.
 
 


