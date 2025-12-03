مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، مشروع قانون معدل قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماته، وتقليل اللجوء لقرار الحبس قدر الإمكان.

وقال وزير العدل بسام التلهوني خلال مداخلة له إن الرقابة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المحكوم عليهم تمنحهم الفرصة للكسب والعمل من أجل سداد الالتزامات المترتبة عليهم للمحكوم لهم.