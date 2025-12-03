افتتاح مكتب لتصديق الشهادات في كلية العقبة الجامعية

الوكيل الإخباري- افتتحت جامعة البلقاء التطبيقية مكتبا لتصديق الشهادات في كلية العقبة الجامعية، لتسهيل الإجراءات الأكاديمية وتقديم خدمات متميزة للطلبة.

ويعنى هذا المكتب والذي يعد الخامس على مستوى الجامعة التابع لوحدة القبول والتسجيل بتصديق الشهادات الصادرة عن الجامعة لطلبة كلية العقبة الجامعية والكليات القريبة منها.