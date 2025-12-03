افتتاح مكتب لتصديق الشهادات في كلية العقبة الجامعية

ويعنى هذا المكتب والذي يعد الخامس على مستوى الجامعة التابع لوحدة القبول والتسجيل بتصديق الشهادات الصادرة عن الجامعة لطلبة كلية العقبة الجامعية والكليات القريبة منها.
ويأتي افتتاح هذا المكتب ضمن جهود الجامعة في تعزيز نهج اللامركزية وتطوير الخدمات التي تقدمها وحدة القبول والتسجيل في مختلف الكليات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الطلبة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم داخل محافظاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المركز الرئيس في مدينة السلط.
