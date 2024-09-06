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اتحاد شركات التأمين يختتم برنامجاً تدريبيا

الاتحاد الأردني لشركات التأمين
الاتحاد الأردني لشركات التأمين
الجمعة، 06-09-2024 06:43 م

الوكيل الإخباري-   اختتم الاتحاد الأردني لشركات التأمين، برنامجه التدريبي الحادي عشر بعنوان: "التعامل مع إجراءات التحكيم في حل النزاعات في التأمين".

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ووضع برنامج التعامل مع إجراءات التحكيم ضمن الخطة التدريبية لهذا العام، لأهميته في عمل شركات التأمين مع الأطراف الشريكة، والفصل في النزاعات دون الوصول للقضاء.

 
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