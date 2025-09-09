الثلاثاء 2025-09-09 07:41 م
 

اتصال هاتفي بين الملك والسيسي.. وهذا ما جاء فيه

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب الزعيمان، خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء، عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر.


وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

 
 
