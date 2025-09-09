اتصال هاتفي بين الملك والسيسي.. وهذا ما جاء فيه

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب الزعيمان، خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء، عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر.