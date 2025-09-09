اتصال هاتفي بين الملك والسيسي.. وهذا ما جاء فيه

وأعرب الزعيمان، خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء، عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
