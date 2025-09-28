اتفاقيات أردنية ألمانية لتعزيز مهارات الشباب الأردني وفرصهم المهنية

09:53 ص

الوكيل الإخباري- برعاية رئيس مجلس إدارة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكّار والوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في جمهورية المانيا الاتحادية ريم العبالـي رادوفان وقعت مؤسسة التدريب المهني 4 مذكرات تفاهم مع الاتحاد المركزي للحرف اليدوية الألمانية.





ووقعت الاتفاقيات الأربع في مقر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) بحضور السفير الأردني في برلين فايز خوري كخطوة استراتيجية تعكس عمق الشراكة الأردنية-الألمانية ورؤية المملكة الأردنية الهاشمية في تمكين الشباب وبناء كفاءات وطنية مؤهلة لسوق العمل العالمي.



وأكد البكّار خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الشراكات تمثل خطوة استراتيجية في مسار التعاون الأردني-الألماني، مشدداً على أهمية تفعيل برامج التلمذة المهنية لتأهيل الشباب بكفاءات عملية متقدمة، وربطهم بسوق العمل الألماني، بما يعكس الالتزام الوطني بتطوير رأس المال البشري وتأمين فرص عمل نوعية للشباب الباحث عن عمل.



وبين أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز قدرات الشباب الأردني بالمهارات والكفاءات العالمية، بما يضمن تشغيلهم في وظائف نوعية وفق احتياجات سوق العمل الدولي، وتعزيز قيمة التلمذة المهنية كجسر لفرص العمل المستدامة "Global Skills and Values".