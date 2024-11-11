اتفاقية تعاون بين مجلسي التمريضي الأردني واعتماد المؤسسات الصحية

ووقع الاتفاقية، اليوم الاثنين، أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، وعن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية المدير التنفيذي للمجلس سلمى الجاعوني، وركزت الاتفاقية على تصميم المحاور الأساسية لبرامج التدريب وآلية تنفيذها من خلال مركز المحاكاة في مجلس التمريضي الأردني.
كما ركزت الاتفاقية إلى اعتماد الأنشطة التدريبية وبرامج الاختصاص المقدمة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وبما يتوافق مع نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 ونظام الاختصاص والتصنيف الفني رقم (85) لسنة 2016.
وقال الدكتور النوافلة إن مركز المهارات والمحاكاة السريرية مجهز بأحدث المعدات واللوازم التي تلزم لمثل هذه البرامج التدريبية، مؤكدا جاهزية المجلس لتقديم الدعم المتوافر بهدف تنمية الخدمات التمريضية والقبالة.
من جهتها، قالت الجاعوني إن الاتفاقية ستعزز الاستجابة للاحتياجات التدريبية والتعليمية للعاملين في التمريض والمهن الصحية وتطوير برامج التعليم والتدريب المبني على تقنية المحاكاة السريرية، مضيفة ان مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وبجميع إمكانياته على استعداد لدعم التمريض والعمل على تنمية الكوادر الصحية والتمريضية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
بترا
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