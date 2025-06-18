اتفاقية جماعية لنقابة المناجم والتعدين تتضمن حوافز مادية للعاملين بالبوتاس

الوكيل الإخباري- وقعت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، اتفاقية عمل جماعية مع شركة البوتاس العربية المساهمة العامة، تضمنت حوافز مادية ومعنوية ومكتسبات عمالية جديدة، تسري لعامين.

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وحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم الأربعاء، تهدف الاتفاقية التي وقعّها، رئيس مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب ممثلا عن الشركة، ورئيس النقابة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة ممثلا عن النقابة؛ إلى تعزيز بيئة العمل وشروطه، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، والحفاظ على الأمن والاستقرار الوظيفي، ويستفيد منها نحو 2200 موظف.



وقال الفناطسة إنّ الاتفاقية إنجاز عمالي جديد يعبّر عن العلاقة الودّية بين النقابة وشركة البوتاس، ويعكس الشراكة المثمرة والفاعلة بين الطرفين، والتي تهدف الى النهوض بواقع العاملين، وتحقيق الأفضل لهم، ما يعزز من الإنتاجية ويزيد في النشاط الاقتصادي لواحدة من أهم الشركات الوطنية، مثمنا استجابة إدارة الشركة لمطالب النقابة وحرصها على تحسين ظروف العمال، واستمرارية علاقات عمل تخدم عجلة الإنتاج.



وتضمنت الاتفاقية، زيادة الراتب الشهري للعاملين، وزيادة بدل علاوة الوردية للعاملين على نظام الورديات، ومنحة تشجيعية تصرف لمرة واحدة، إلى جانب، تصنيف العاملين بعقود عمل محددة المدة، ممن أكمل مدة سنتين من الخدمة الفعلية، وذلك بناء على الأسس المعتمدة لدى إدارة الموارد البشرية.



وبموجب الاتفاقية، تلتزم الشركة بتخصيص مبلغ سنوي يصرف من حساب المسؤولية المجتمعية لصالح صندوق التأمين الصحي بعد التقاعد، ورفع سنّ الانتفاع من خدمات المعالجة لبنات المستفيدين حتى سن الثلاثين.