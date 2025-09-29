اتفاقية لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "مسارات: الفن والإعاقة"

وتأتي هذه الشراكة امتدادا لتعاون سابق بين الجانبين، وبما يسهم في دعم المبادرات الفنية الدامجة وتطوير قدرات المؤسسات والممارسين في مجال الفن والإعاقة، إضافة إلى تأسيس الجمعية الأردنية للفنون والإعاقة (JAAD) كمظلة وطنية تعنى بتعزيز المشاركة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت مدير الفن والثقافة في المجلس آلاء قطام، إن اختيار مركز البنيات كشريك تنفيذي يعكس تقدير المجلس لخبرته في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودوره البارز في ملتقى الفنون والإعاقة.
وأشارت إلى أن المجلس الذي يعمل في الأردن منذ أكثر من 75 عاما، أنجز برامج نوعية في مجالات التعليم والفنون، من بينها دعم الفن الدامج وتنظيم مبادرات فنية وثقافية شاملة.
من جهتها، أكدت مدير المركز البنيات بهية مسك، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الفن الشامل في المجتمع الأردني، مشيرة إلى أن المركز الذي يمتد تاريخه لأكثر من 51 عاما، يعد من المؤسسات الرائدة في مجال التربية الخاصة، بما يقدمه من خدمات وشراكات محلية ودولية تعكس التزامه بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن البرنامج تنفيذ مشاريع فنية مختارة، وإصدار عدد خاص من مجلة "فنزين" يتناول قصصا مصورة مستوحاة من تجارب الفن والإعاقة في الأردن، إلى جانب خطة إعلامية متكاملة تشمل التوثيق البصري والمحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس رسالة المشروع الإنسانية وروح الشراكة بين الجانبين.
