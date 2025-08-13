الأربعاء 2025-08-13 10:13 م
 

اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية

ا
جانب من توقيع الاتفاقية
 
الأربعاء، 13-08-2025 09:37 م

الوكيل الإخباري- وقعت رئيس لجنة بلدية رحاب لينا الزعبي اتفاقية تعاون مع منظمة AVSI ومنظمة DOT، والفائزة بمسابقة تصميم الهوية البصرية السياحية شروق عليمات؛ بهدف دعم تطوير وتنفيذ هوية سياحية موحدة لرحاب.

اضافة اعلان


وثمنت الزعبي جهود عليمات وإبداعها في مجال التصميم وإخراج منتج يليق برحاب ومعالمها السياحية، مشيرة إلى أن اتفاقية التعاون بين الجهات الثلاث تهدف لإخراج منتج بصري وهوية تعكس تاريخ رحاب وتراثها، مما يعزز حضورها السياحي على المستويين المحلي والدولي.


وأشارت إلى دور منظمة AVSI الداعم للبلدية وشركة DOT لجذب الاهتمام لرحاب عن طريق القدرات التقنية التي توفرها ودعم الترويج والدعاية والتي تساهم في إبراز المقومات السياحية والتنموية في رحاب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية إشهار ملتقى قناديل السلام في الزرقاء

استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

عربي ودولي استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

نقابة الخدمات العامة

أخبار محلية نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات

ا

أخبار محلية اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية

إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

عربي ودولي إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

ت

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

أخبار محلية اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

ا

فلسطين نتنياهو: إما أن ننتصر أو القضاء علينا



 
 





الأكثر مشاهدة