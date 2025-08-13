اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية

وثمنت الزعبي جهود عليمات وإبداعها في مجال التصميم وإخراج منتج يليق برحاب ومعالمها السياحية، مشيرة إلى أن اتفاقية التعاون بين الجهات الثلاث تهدف لإخراج منتج بصري وهوية تعكس تاريخ رحاب وتراثها، مما يعزز حضورها السياحي على المستويين المحلي والدولي.
وأشارت إلى دور منظمة AVSI الداعم للبلدية وشركة DOT لجذب الاهتمام لرحاب عن طريق القدرات التقنية التي توفرها ودعم الترويج والدعاية والتي تساهم في إبراز المقومات السياحية والتنموية في رحاب.
