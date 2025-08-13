اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية

الوكيل الإخباري- وقعت رئيس لجنة بلدية رحاب لينا الزعبي اتفاقية تعاون مع منظمة AVSI ومنظمة DOT، والفائزة بمسابقة تصميم الهوية البصرية السياحية شروق عليمات؛ بهدف دعم تطوير وتنفيذ هوية سياحية موحدة لرحاب.

وثمنت الزعبي جهود عليمات وإبداعها في مجال التصميم وإخراج منتج يليق برحاب ومعالمها السياحية، مشيرة إلى أن اتفاقية التعاون بين الجهات الثلاث تهدف لإخراج منتج بصري وهوية تعكس تاريخ رحاب وتراثها، مما يعزز حضورها السياحي على المستويين المحلي والدولي.