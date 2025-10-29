اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات

وحسب بيان للوزارة الأربعاء، يأتي الاتفاق في إطار تنفيذ توجهات الحكومة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية المترتبة على البلديات، بما يخفف من الأعباء المالية المترتبة عليها، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في دعم البلديات وتمكينها، وضمان استدامة التغطية التأمينية للعاملين فيها، من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028
-
مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم
-
حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير
-
الحكومة تكشف عن افتتاح مطار عمّان المدني في ماركا الشهر المقبل
-
الحكومة تكشف عن مشروع تلفريك في عمّان
-
الحكومة: بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل
-
رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الملك في خطاب العرش
-
الامن العام : غرامة 200 دينار لمرتكبي هذه المخالفة