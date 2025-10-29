نجاح عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر بمستشفيات البشير

11:17 ص

الوكيل الإخباري- تمكن الفريق الطبي في قسم جراحة الأطفال وحاضنات الجراحة في مستشفى الجراحة والجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، من إجراء عملية نوعية ناجحة لطفل خديج وُلد مصابًا بتشوه خلقي نادر في المريء، يعرف بـ(انقطاع المريء من دون وجود ناسور بين المريء السفلي ومجرى التنفس – النوع الأول من الانسداد المريئي).





وقال مستشار جراحة الأطفال الدكتور علي الشوبكي، المشرف على الحالة، إن الطفل أُدخل إلى قسم الخداج، وبعد ذلك أُجريت له العملية الجراحية الأولى بعد ساعات من ولادته بهدف التغذية المعدية، تلتها ثلاث عمليات إطالة للمريء، قبل أن تُنفذ العملية النهائية التي تم خلالها إعادة توصيل المريء العلوي والسفلي بنجاح.



ولفت الدكتور الشوبكي إلى أن الفريق الطبي المشارك في العملية هم: اختصاصية جراحة الأطفال الدكتورة تسنيم جعابو، ومستشار طب الخداج الدكتور خالد شعبان، واختصاصي طب الأطفال وزميل العناية المركزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة الدكتور ناصر العقرباوي.



وأوضح الشوبكي أنه بعد متابعة دقيقة ورعاية مكثفة استمرت نحو 100 يوم، غادر الطفل المستشفى بصحة جيدة، في إنجاز طبي يعكس مستوى التميز والخبرة المتقدمة في مجالات جراحة وتشخيص وعناية حديثي الولادة والخدج في مستشفيات البشير.



وأشاد الفريق الطبي بجهود كادر التمريض في حاضنات الجراحة، ودورهم البارز في نجاح العلاج واستقرار حالة الطفل، من خلال المتابعة الدقيقة والحس الإنساني العالي الذي أظهره الفريق خلال مراحل العلاج والرعاية المتواصلة.



من جهته، أكد مدير عام المستشفيات الدكتور علي العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مستشفيات البشير تعمل باستمرار على تحقيق التطور النوعي في مستوى الخدمات الطبية والجراحية، مشيرًا إلى أن هذا التقدم جاء ثمرة الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبي المستمر، ودعم وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي العام، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.



وأشاد بجهود الكوادر الطبية والتمريضية التي أنجزت هذه العملية النوعية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر العاملة في مستشفيات البشير وقدرتهم على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وفق أعلى المعايير الطبية.



وأوضح العبداللات أن مستشفيات البشير أصبحت مركزًا تدريبيا وتعليميًا متقدمًا على مستوى المملكة والمنطقة، بفضل ما تمتلكه من كوادر مؤهلة وخبرات طبية وجراحية متميزة في مختلف الاختصاصات.