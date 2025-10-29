"ضعف المناعة" ليس السبب.. لماذا يمرض البعض أكثر من غيرهم؟

الدكتور دين بلومبرغ اختصاصي الأمراض المعدية، أشار إلى أن الأطفال الصغار ينقلون العدوى بسهولة بسبب عدم التزامهم بقواعد النظافة، فيما يقل الخطر لدى البالغين الذين يعيشون بمفردهم.
للتقليل من فرص الإصابة، ينصح الأطباء بغسل اليدين بانتظام، استخدام المطهّرات، تجنب لمس الوجه، بالإضافة إلى النوم الكافي، التغذية المتوازنة، الترطيب الجيد، والحد من التوتر لدعم الجهاز المناعي.
