الأربعاء 2025-10-29 01:31 م
 

رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الملك في خطاب العرش

جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمان
جلسة مجلس الوزراء في عمان
 
الأربعاء، 29-10-2025 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان أن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة حمل توجيهات واضحة من جلالة الملك، وأن الحكومة ملتزمة بإنفاذها بالتعاون مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب.اضافة اعلان


وقال حسّان في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمان، الأربعاء : "سنبذل جهوداً مضاعفة، كما أمرنا جلالة الملك، في التركيز على أولوياتنا الوطنية، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. هذه أولويتنا وجهودنا مكرسة بالكامل من أجل ذلك."

وأضاف: "مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، ولن ندّخر جهداً من أجلها.. وإنفاذ مشروع التحديث الشامل بمحاوره السياسية والاقتصادية والإدارية هو هدفنا كما هو التزامنا."

وشدد على أن "شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي." مشيراً إلى أن "ثقتنا باقتصادنا قوية، لأنه مبني على أسس متينة."
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا

أخبار محلية العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: تحقيق يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

ف

تكنولوجيا أبحاث جديدة تكشف تأثير ChatGPT النفسي على الملايين من المستخدمين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم

فا

تكنولوجيا كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟

الذهب

اقتصاد محلي خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

مدخل مستشفيات البشير في العاصمة عمّان

أخبار محلية حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير



 
 





الأكثر مشاهدة