رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الملك في خطاب العرش

وقال حسّان في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمان، الأربعاء : "سنبذل جهوداً مضاعفة، كما أمرنا جلالة الملك، في التركيز على أولوياتنا الوطنية، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. هذه أولويتنا وجهودنا مكرسة بالكامل من أجل ذلك."
وأضاف: "مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، ولن ندّخر جهداً من أجلها.. وإنفاذ مشروع التحديث الشامل بمحاوره السياسية والاقتصادية والإدارية هو هدفنا كما هو التزامنا."
وشدد على أن "شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي." مشيراً إلى أن "ثقتنا باقتصادنا قوية، لأنه مبني على أسس متينة."
-
أخبار متعلقة
-
حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028
-
مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم
-
حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير
-
الحكومة تكشف عن افتتاح مطار عمّان المدني في ماركا الشهر المقبل
-
الحكومة تكشف عن مشروع تلفريك في عمّان
-
الحكومة: بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل
-
اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات
-
الامن العام : غرامة 200 دينار لمرتكبي هذه المخالفة