رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الملك في خطاب العرش

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان أن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة حمل توجيهات واضحة من جلالة الملك، وأن الحكومة ملتزمة بإنفاذها بالتعاون مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب. اضافة اعلان





وقال حسّان في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمان، الأربعاء : "سنبذل جهوداً مضاعفة، كما أمرنا جلالة الملك، في التركيز على أولوياتنا الوطنية، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. هذه أولويتنا وجهودنا مكرسة بالكامل من أجل ذلك."



وأضاف: "مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، ولن ندّخر جهداً من أجلها.. وإنفاذ مشروع التحديث الشامل بمحاوره السياسية والاقتصادية والإدارية هو هدفنا كما هو التزامنا."



وشدد على أن "شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي." مشيراً إلى أن "ثقتنا باقتصادنا قوية، لأنه مبني على أسس متينة."